РИАМО - 19 мая. В Московской области приступили к следующему этапу весенне-полевых работ – заготовке сенажа для крупного рогатого скота, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Министр отметил, что первыми начали заготовку кормов в сельхозпредприятии «Барыбино» городского округа Домодедово, там скосили более 300 гектаров травы.
В этом году планируется скосить траву на площади более 5 тысяч гектаров, из который 4,3 тысячи – сенаж. Всего будет заготовлено более 800 тысяч тонн силоса, сенажа и около 2 тысяч тонн сена.
«Кормозаготовка в регионе в этом году началась на несколько дней раньше, чем в прошлом. На уборку сенажа уйдет примерно неделя-две. Главное не опоздать, иначе корм может испортиться и потерять полезные свойства», — отметил Разин.
Он объяснил, что от качества корма зависит качество молока, здоровье скота и продуктивность животных.
Глава ведомства добавил, что техническое оснащение предприятий сельского хозяйства позволит скосить и убрать траву в срок.
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