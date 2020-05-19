РИАМО - 19 мая. В Московской области приступили к следующему этапу весенне-полевых работ – заготовке сенажа для крупного рогатого скота, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Параллельно с посевной в регионе приступили к покосу многолетних трав. Работа на полях кипит с раннего утра и до позднего вечера. Траву косят, измельчают и на машинах переправляют в специальные хранилища, где ее быстро и тщательно утрамбовывают, трава должна доходить до 50% влажности», – сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

Министр отметил, что первыми начали заготовку кормов в сельхозпредприятии «Барыбино» городского округа Домодедово, там скосили более 300 гектаров травы.

В этом году планируется скосить траву на площади более 5 тысяч гектаров, из который 4,3 тысячи – сенаж. Всего будет заготовлено более 800 тысяч тонн силоса, сенажа и около 2 тысяч тонн сена.

«Кормозаготовка в регионе в этом году началась на несколько дней раньше, чем в прошлом. На уборку сенажа уйдет примерно неделя-две. Главное не опоздать, иначе корм может испортиться и потерять полезные свойства», — отметил Разин.

Он объяснил, что от качества корма зависит качество молока, здоровье скота и продуктивность животных.

Глава ведомства добавил, что техническое оснащение предприятий сельского хозяйства позволит скосить и убрать траву в срок.