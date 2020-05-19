РИАМО - 19 мая. Свыше 50 представителей Подмосковья станут участниками первой смены международного культурологического форума «Таврида» в этом году, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

Форум пройдет в Крыму с 1 июля по 30 сентября, в связи с пандемией коронавируса график мероприятий форума может измениться.

«Свыше 50 человек подали заявки на участие в первой смене форума «Таврида» от Московской области. «Таврида» с 1 по 23 июля (в период первой смены – ред.) проведет четыре антишколы в онлайн-режиме», – сказала резидент форума «Таврида» в Московской области Яна Гуреева.

Форум объединит творческих людей – дизайнеров, художников, музыкантов, писателей, журналистов, актеров, а также менеджеров по туризму и активную молодежь. Под руководством экспертов они создадут новые проекты в сфере культуры и искусства.

Форум «Таврида» проводится ежегодно. В этом году главной темой станет влияние пандемии на культуру.