РИАМО - 19 мая. Строительно-монтажные работы на гидроузле №2 Канала имени Москвы начнут проводить в 2022 году, завершить ремонт планируют к 2024 году, говорится в сообщении пресс-службы ФГБУ «Канал имени Москвы».

«В рамках реконструкции гидроузла будут реконструированы бетон стен камеры и голов шлюза. Восточную стену шлюза усилят, восстановят засыпки, дорогу вдоль стены. Будет обновлена контрольно-измерительная аппаратура <…>, которая показывает уровень подземных вод, а также позволяет определить, какие нагрузки и деформации испытывает гидротехническое сооружение», – говорится в сообщении.

В состав гидроузла входят однокамерный судоходный шлюз №2 и насосная станция №182, канал №283 и дамба. Гидроузел ввели в эксплуатацию в 1937 году вместе с Каналом имени Москвы. Техническое состояние гидроузла оценивается как ограниченно работоспособное. Уровень безопасности гидроузла №2 оценивается как пониженный.

На данный момент по гидроузлу №2 проводятся работы по утверждению и выделению финансирования с внесением в Федеральную адресную инвестиционную программу. Ориентировочная стоимость предполагаемых работ составляет 1 миллиард рублей.

Гидроузел №2 играет важную роль в поддержании судоходных уровней, судопропуске, а также в организации водоснабжения Москвы. Своевременная реконструкция гидротехнического сооружения позволит предотвратить аварийные ситуации на данном объекте, не допустить срыва судоходства и санитарного обводнения Москвы-реки и ее притоков.

Комплексный проект реконструкции объектов инфраструктуры канала стартовал в 2019 году. Общая стоимость проекта составляет 19,16 миллиарда рублей. Реализовать его планируется до 2024 года в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры России.

В рамках проекта запланирована реконструкция и техническое перевооружение объектов на нескольких гидроузлах, в том числе и на гидроузле №2 Яхромского района гидротехнических сооружений.