РИАМО - 19 мая. МособлЕИРЦ приостановил текущие начисления, начисление задолженностей и проведение перерасчетов по взносам на капитальный ремонт, согласно поручению Фонда капремонта Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного Единого информационного-расчетного центра.

Строка «взнос на капитальный ремонт» исключается из платежных документов за май и июнь 2020 года.

«МособлЕИРЦ прекратил начислять взносы на капитальный ремонт с 1 апреля 2020 года. В соответствии с постановлением губернатора Московской области от 31 марта 2020 №163-ПГ собственники помещений в многоквартирных домах освобождены от уплаты взносов на капитальный ремонт в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года», — говорится в сообщении.

Решение о возобновлении начисления взносов за капитальный ремонт будет принято позже, после 30 июня, исходя из распорядительных документов губернатора и в соответствии с поручениями Фонда капремонта Подмосковья.