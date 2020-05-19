РИАМО - 19 мая. МособлЕИРЦ приостановил текущие начисления, начисление задолженностей и проведение перерасчетов по взносам на капитальный ремонт, согласно поручению Фонда капремонта Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного Единого информационного-расчетного центра.
Строка «взнос на капитальный ремонт» исключается из платежных документов за май и июнь 2020 года.
Решение о возобновлении начисления взносов за капитальный ремонт будет принято позже, после 30 июня, исходя из распорядительных документов губернатора и в соответствии с поручениями Фонда капремонта Подмосковья.
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