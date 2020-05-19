РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мая. Жителей подмосковного Подольска приглашают присоединиться к тренировкам по различным направлениям спорта в режиме онлайн, сообщается в группе «Администрация г.о. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем жителей округа на групповые zoom-тренировки «Живу спортом»! Регистрации на тренировки по различным направлениям (йоге, кроссфиту, пилатесу, стретчингу, фитболу, фитнесу) открыты на портале «Живуспортом.рф». Занятия проходят ежедневно в режиме онлайн в 10:00, 11:00, 14:00 и 19:00», - говорится в сообщении.

Жители округа могут выбрать на портале направление, зарегистрироваться и получить ссылку на zoom-тренировку. Количество мест ограничено.