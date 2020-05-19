РИАМО - 19 мая. С 21 по 31 мая рейсы «Аэроэкспресса» в сторону аэропорта Шереметьево отменят в связи с временным закрытием межтерминального перехода в аэропорту между терминалами B и E, говорится в сообщении пресс-службы «Аэроэкспресс».

В обозначенные даты будут следовать только рейсы отправлением в 07:05, 16:05 с Белорусского вокзала и в 06:15, 08:15 и 17:15 из аэропорта Шереметьево.

«Добраться до аэропорта Шереметьево можно на экспресс-автобусах «Аэроэкспресс» от станции метро «Ховрино». С 21 мая частота движения автобусов будет увеличена – автобусы будут отправляться каждые 30 минут с 7:00 до 21:00 в сторону аэропорта и с 7:30 до 21:30 из аэропорта», – говорится в сообщении.

Время пути до аэропорта на экспресс-автобусе составляет 20 минут. Автобусы следуют по платной трассе без остановок напрямую до терминала B аэропорта Шереметьево, откуда в настоящее время осуществляются все внутренние рейсы.

Актуальную информацию о графике движения можно узнать на сайте «Аэроэкспресс», а также в мобильном приложении в разделе «Расписание», позвонив по телефонам горячей линии: 8 (800) 700-33-77 (для звонков из регионов России и с мобильных телефонов) и 8 (495) 663-84-10 (для звонков из Москвы). Также можно обратиться к сотрудникам компании в терминалах.

Приобрести билет на аэроэкспресс или на экспресс-автобус можно на сайте aeroexpress.ru либо в мобильном приложении «Аэроэкспресс».