РИАМО - 19 мая. Представители малого и среднего бизнеса Московской области могут подать заявление в электронном виде на частичную компенсацию затрат на приобретение оборудования, либо на модернизацию производства товаров, работ и услуг, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.

Производителям будут компенсированы затраты на приобретение оборудования в текущем году и в двух последних месяцах прошлого года.

«Всего можно будет компенсировать до 50% от стоимости оборудования, но не более десяти миллионов рублей. Также можно компенсировать до 70% затрат, но не более пяти миллионов рублей на первый взнос по лизингу оборудования. Прием заявок продлится до 16 июня 2020 года», — сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

В ведомстве подчеркивают, что оснащение предприятия оборудованием — один из наиболее затратных этапов инвестпроекта. Возможность компенсировать часть этих затрат является важной составляющей инвестиционного климата Подмосковья.

Для получения субсидии субъект МСП обязательно должен быть зарегистрирован и осуществлять свою деятельность на территории Московской области.

Подать заявку на участие в конкурсе можно на портале госуслуг Московской области.