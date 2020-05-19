РИАМО - 19 мая. С начала мая автоматы по продаже билетов обработали от коронавируса на станциях «Центральной пригородной пассажирской компании» более 310 тысяч раз, каждый автомат с начала месяца обработали свыше 200 раз, говорится в сообщении пресс-службы компании.
«Каждые два часа проходит обработка 1565 автоматов по продаже билетов <…> Дезинфекция и влажная уборка электропоездов проводится трижды в день: в вагонах обрабатывают поручни, багажные полки, крепления для велосипедов, столики, полы. Во всех салонах собственных поездов беспрерывно работают системы обеззараживания воздуха», – говорится в сообщении.
В ночное время все составы МЦД дополнительно обрабатывают холодным туманом. В генераторах при помощи ультразвука из дезинфицирующего средства образуется холодный пар, который убивает практически 100% микробов.
Каждый автомат с начала мая продезинфицировали свыше 200 раз. В общей сложности билетные автоматы с начала месяца обработали свыше 310 тысяч раз.
ЦППК просит граждан по возможности оставаться дома. Если поездку нельзя отложить, нужно избегать передвижения в часы пик, находиться на расстоянии в 1,5-2 метра от других пассажиров и чаще обрабатывать руки антисептиком.
С 12 мая в Московском регионе стало обязательным ношение масок на общественном транспорте.
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Текстовая трансляция
19 МАЯ
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