РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мая. Квадроциклисты подмосковного Подольска передали очередные продуктовые наборы семи нуждающимся семьям округа, сообщил «РИАМО в Подольске» руководитель ATV Club Bizon Владимир Савушкин.

Квадроциклисты Подольска в период режима повышенной готовности в Московской области присоединились к волонтерской деятельности и стали помогать нуждающимся семьям округа продуктовыми наборами. Помимо этого, они навещают одиноких пенсионеров, передают лекарства и средства личной гигиены семьям с детьми.

«На прошедших выходных активисты ATV Club Bizon навестили три нуждающиеся семьи и передали продуктовые наборы, а во вторник посетили еще четыре. У каждой из них своя история, но всех объединяет одно – они нуждаются в элементарных продуктах первой необходимости. Благодарим волонтерское движение «Милосердие – Подольск», активисты которого передали нам информацию о людях, которым мы можем помочь», – сказал Савушкин.

ATV Club Bizon стал инициатором благотворительной деятельности, в которой приняли участие многие квадроциклисты округа. Они перечислили денежные средства на приобретение продуктовых наборов нуждающимся. Контакты семей, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации, передаются комитетом по делам молодежи администрации округа, а также благотворительными организациями.