РИАМО - 19 мая. Специалисты Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы в преддверии пожароопасного сезона провели плановое обводнение торфяников, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Противопожарные мероприятия провели раньше, чем в предыдущие года из-за бесснежной зимы и особенными климатическими условиями этого года.

«В Подмосковье постоянно совершенствуются комплексы по обводнению торфяников. В 2010 году в ряде муниципалитетов наблюдались очаги возгорания. Правительство области предпринимает максимальные меры по недопущению повторения ситуации 2010 года», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Для этой работы выделяются значительные средства бюджета и привлекаются квалифицированные специалисты.

В рамках региональной программы «Экология Подмосковья» на территории области были построены 76 комплексов гидротехнических сооружений систем обводнения торф месторождений. Запас воды в каналах и водоемах обеспечивается удержанием дождевых и талых вод.

В качестве дополнительных видеоисточников используются речные каналы. Для поддержания пожар безопасного уровня воды в каналах и водоемах используются насосное оборудование, ведутся регулярные осмотры состояния гидротехнических сооружений, при помощи мотобура производятся замеры грунтовых вод и при помощи влагомера контролируется влажность торфа.