РИАМО - 19 мая. Следственная проверка проводится по факту выписанного иностранной гражданке мошеннического штрафа в размере 7 тысяч рублей сотрудником полиции в аэропорту Шереметьево, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы УТ МВД России по ЦФО.

«Руководством УТ МВД России по ЦФО назначена проверка по информации о получении взятки сотрудником линейного подразделения в аэропорту Шереметьево», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ведомство поступила информация о том, что при дежурстве в терминале F аэропорта Шереметьево сотрудник полиции ввел в заблуждение гражданку иностранного государства, сообщив ей о том, что она нарушила миграционное законодательство.

«За решение данной проблемы на месте, пользуясь недостаточной юридической грамотностью пассажирки, он предложил ей перечислить сумму в размере 7 тысяч рублей на банковскую карту с помощью мобильного приложения», - добавил собеседник агентства.

Ранее Следственного комитета Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту преступления, совершенного сотрудником полиции, который в аэропорту Шереметьево выписал гражданке Японии мошеннический штраф в размере 7 тысяч рублей.