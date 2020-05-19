РИАМО - 19 мая. Подмосковные волонтеры оказали помощь более 24 тысячам жителей региона на самоизоляции за два месяца, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

Спикер областного парламента Игорь Брынцалов напомнил, что в регионе открыт и функционирует волонтерский центр по борьбе с распространением коронавируса. В каждом каждом муниципальном образовании созданы штабы по направлениям, куда входят члены и сторонники партии «Единая Россия».

«За почти двухмесячную работу штаба обзвонили 384 тысячи жителей области, помощь оказана 24,2 тысячам людей. За этими цифрами — огромная работа, несмотря на потенциальные риски для здоровья волонтеров», – подчеркнул Брынцалов.

Ежедневно волонтеры – больше 5 тысяч человек – ведут работу по нескольким направлениям: обзванивают жителей, собирают и анализируют запросы, совершают выезды по покупке и доставке продуктов и лекарств.

Руководитель областного волонтерского центра по противодействию распространению коронавирусной инфекции Владимир Жук добавил, что работа ведется и в части психологической поддержки – по просьбам самих жителей была открыта горячая линия, на которой психологи-волонтеры принимают «тревожные» звонки от граждан, вынужденных соблюдать самоизоляцию.

При этом, как отметил Брынцалов, благодаря активно и оперативно развернутой работе в последнее время отмечается некоторое снижение количества просьб, поступающих от граждан — многие уже были удовлетворены.

«Однако есть на что сместить приоритеты — у граждан есть много вопросов в связи с механизмами выплат, о которых говорил недавно президент. По всем этим вопросам мы должны дать максимально подробные и понятные разъяснения, а где нужно — даже и помочь с оформлением», — заключил глава областного парламента.

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19 МАЯ

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