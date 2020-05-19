РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 мая. В подмосковных Котельниках определили победителей окружного конкурса рисунков, посвященного 75-летию Победы, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Учащиеся художественного отделения детской школы искусств имени В.К. Андреева городского округа Котельники стали призерами дистанционного окружного конкурса «В мире прекрасного». Он был посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне», - говорится в сообщении.

Анастасия Орлова стала дипломантом 1 степени, Анастасия Полунадеждина - дипломантом 2 степени, Анастасия Облова - лауреат 3 степени, Ирина Конова - дипломант 1 степени, Анастасия Михайлова - дипломант 3 степени.