РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мая. Жители подмосковных Люберец могут посетить Оружейную палату дистанционно, не выходя из дома, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В музее представлены древние памятники оружейного мастерства, парадная царская одежда и коронационные платья, облачения священнослужителей, золотые и серебряные украшения», - говорится в сообщении.

Детям понравятся старинные экипажи. Можно увидеть 17 экипажей XVI-XVIII веков, созданных как русскими, так и иностранными мастерами.

Экскурсия доступна по ссылке.