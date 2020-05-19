РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мая. В подмосковных Люберцах работы по покосу травы продолжатся до 1 сентября, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Работы по покосу травы будут проводиться регулярно на протяжении всего весенне–летнего периода (до 1 сентября - ред.)», - сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

В Люберцах подрядная организация МБУ «Люберецкое ДЭП» провела работы по покосу травы по улицам Юбилейная, 50 лет Комсомола, Побратимов, 8 Марта, Красногорская, Ленина, Электрификации, Воинов-Интернационалистов, Попова, Митрофанова, Инициативная, Льва Толстого, Кирова, Власова, проспект Гагарина и Инициативная.

Ружицкий отметил, что другая компания - ООО «Тех-С» - проводит работы по улице 3-е Почтовое отделение, а компания «Дорсервис» осуществляет покос газонов по Октябрьскому проспекту и улице Смирновская.