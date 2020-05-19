РИАМО - 19 мая. Банки Москвы и Московской области реструктуризировали более 114 тысяч кредитов граждан в связи со сложной экономической ситуацией, вызванной пандемией коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

«В столицеиз 154,6 тысячи поступивших обращений физических лиц и ИП об изменении условий кредитных договоров за период с 20 марта по 6 мая 76,9 тысячи заявок были одобрены. Процент одобрения из числа рассмотренных обращений составил 58,6%», — говорится в сообщении.

Число фактически проведенных реструктуризаций в Москве за период с 20 марта по 6 мая составило 63,7 тысячи. Более 85% реструктуризаций по кредитам гражданам проведено в рамках проводимых банками собственных программ, остальная часть – в соответствии с законом о кредитных каникулах или с законом об ипотечных каникулах.

Из 105,5 тысяч поступивших обращений населения Московской области об изменении условий кредитных договоров с 20 марта по 6 мая 55,2 тысячи заявок было одобрено. Процент одобрения из числа рассмотренных обращений составил 59,7%.

Количество фактически проведенных реструктуризаций в Подмосковье составило 50,8 тысячи. Большая часть реструктуризаций (88,8%) проведена в рамках проводимых банками собственных программ, остальная часть – в соответствии с законами о кредитных и ипотечных каникулах.

Объем ссудной задолженности по проведенным реструктуризациям кредитных договоров граждан, по данным на 6 мая, составил 31,7 миллиарда рублей, увеличившись за неделю на 18,4% или на 4,9 миллиарда рублей.