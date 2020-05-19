РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 мая. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов вместе с депутатом Совета депутатов Балашихи Вячеславом Крыловым передал продуктовые наборы от губернатора Подмосковья одиноко проживающим жителям микрорайона Заря, а также разъяснил порядок получения доплаты к пенсии, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Во вторник Ефимов вместе с Крыловым доставил продуктовые наборы от губернатора региона жителям микрорайона Заря в Балашихе, заявки на которые поступили во время онлайн-приема. Среди них – пенсионерка Клара Шатилова. Она поблагодарила за набор и спросила, когда можно получить доплату к пенсии в 1000 рублей.

«Это региональная доплата. Закон принят 10 апреля. Ежемесячная денежная компенсация установлена для лиц, достигших возраста 65 лет и старше, при условии, что они являются неработающими и одиноко проживающими. Из бюджета Московской области на данную поддержку будет направлено 2,6 миллиарда рублей. До конца мая выплаты должны быть произведены», – сказал Ефимов.

Жительница микрорайона Ада Ермолаева уточнила, когда можно будет поехать к внукам, которые проживают в другом регионе.

Ефимов пояснил, что в регионе сохраняется режим самоизоляции для пожилых людей. Ситуация постепенно начинает исправляться, но важно поберечься и дождаться полного снятия ограничений.

Ксения Воробьева пожаловалась на отсутствие в аптеках бывшего военного городка масок и перчаток, а также плохую санитарную уборку подъездов.

«Наличие масок и перчаток обязательно проверим – они должны быть, причем для пенсионеров по льготной цене и не менее 30 штук в месяц. Также обратим внимание вашей управляющей компании на качество дезинфекции подъездов», – отметил Крылов.