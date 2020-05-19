РИАМО-19 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин во время онлайн-совещания по реализации мер поддержки экономики отметил, что инфляция в России замедляется, сообщает Газета.ru.

«Насколько я вижу по документам, инфляция у нас немного замедляется и рубль стал укрепляться», – сказал президент.

Ранее в Центробанке отмечали, что годовая инфляция может составить 3,8–4,8% по итогам 2020 года с учетом проведенной денежно-кредитной политики.

Согласно прогнозам, инфляция в дальнейшем остановится на уровне 4%.