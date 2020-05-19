РИАМО - 19 мая. Плановые отключения горячего водоснабжения в Ленинском городском округе, как и в других муниципальных образованиях региона, перенесены, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Плановые отключения горячей воды в Ленинском округе не будут проводиться до 1 июля. Ранее планировалось начинать отключения горячего водоснабжения с 1 июня. График скорректировали, чтобы находящимся на самоизоляции людям не пришлось испытывать дополнительных неудобств», — говорится в сообщении.

Плановое отключение необходимо для проведения профилактических и ремонтных работ. В это время проводится обследование, обслуживание, наладка теплового оборудования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов и систем отопления.

В Ленинском городском округе данные работы будут выполнены до 31 августа в соответствии с утвержденным графиком.

График планового отключения горячего водоснабжения в многоквартирных домах округа размещен на официальном сайте администрации округа.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева также прорабатывается возможность сокращения сроков отключения горячей воды с 14 до 10 дней.