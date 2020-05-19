РИАМО - 19 мая. Работники поисково-спасательного отряда №14 ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли кошку, упавшую в электрощитовую шахту одного из предприятий городского округа Павловский Посад, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

Сотрудники предприятия пытались достать животное самостоятельно, но не смогли.

«По прибытии на место мы попытались подманить кошку едой, но она сама не смогла вылезти. Тогда мы приняли решение поднять застрявшее животное с помощью специального спасательного приспособления», — сказал спасатель Александр Волков.

В итоге спасательная операция завершилась успешно, кошку выпустили на волю.