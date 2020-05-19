РИАМО - 19 мая. В Москве в районе Северное Медведково начали строить жилой дом для переселения жителей по программе реновации, ввести в эксплутацию его хотят в 2022 году, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Строительные работы ведутся в строгом соответствии с новыми санитарными требованиями — специалисты, в частности, обеспечены масками и перчатками», - говорится в сообщении.

Дом будет состоять из двух секций, здание запланировано с переменной этажностью. Оно расположится по адресу: проезд Шокальского, владение 28а.

Его возведут по индивидуальному проекту. Фасады будут облицованы керамогранитными плитами, где расположатся корзины под кондиционеры.

На первых этажах в вестибюле предусмотрены комнаты дежурного, помещения для уборочного инвентаря и зоны с почтовыми ящиками. Будет два лифта - грузоподъемностью 630 килограммов, один — до тысячи килограммов.

Дом рассчитан на 279 квартир, из них - 64 однокомнатных, 63 двухкомнатных, 137 трехкомнатных и 15 четырехкомнатных. Их общая площадь - 18 246 квадратных метров.

Три квартиры предназначены для маломобильных граждан. Ширина коридоров и дверных проемов там будет увеличена. Также в квартирах установят специальную сантехнику.

Согласно стандартам реновации, в квартирах будет улучшенная отделка. Также для жильцов оборудуют подземную парковку. Территорию около дома благоустроят и озеленят. На улице появятся детская и спортивная площадки с покрытием из резиновой крошки.

Программа реновации была утверждена Мэром Москвы Сергеем Собяниным 1 августа 2017 года. В нее включены 5174 дома.