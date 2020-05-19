Пандемия коронавируса изменила окружающий нас мир – теперь на улицах не встретишь человека без маски. Этот важный «аксессуар» можно смело назвать главным символом 2020 года. Пользователи соцсетей доказывают, что индивидуальные средства защиты могут быть стильными и подчеркивать индивидуальность владельца. Вдохновиться необычными образами можно, посмотрев подборку РИАМО.
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Мастера на все руки
Для многих людей одежда и аксессуары – важный способ самовыражения. Умельцы не смоли смириться со стандартным видом защитных масок и решили переделать их на свой лад. Например, пользователь @my_metal_song смастерила уникальную металлическую накладку, вдохновившись понравившимся мультсериалом.
Любительницы блестящих украшений не отказывают себе в желании быть самыми заметными – маска со стразами может заменить привычные драгоценности.
Приверженцы стиля «кэжуал» тоже не остались в стороне, ведь стильную, но скромную защитную маску можно сделать из старых джинсов.
А для кого-то «масочный» режим – повод напомнить о важном для них событии.
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Чеширский кот и симпсоны
Тем, кого судьба не наделила способностями к рукоделию, не стоит расстраиваться – крутую маску с принтом можно купить в любом интернет-магазине. Популярностью у завсегдатаев соцсетей пользуются модели с необычными улыбками, которые помогут добавить чертовщинки в образ.
Знакомьтесь, моя новая маска. От неё не запотевают очки.— 👁 👁 (@PETVULTURESHOF) May 17, 2020
Конец твита pic.twitter.com/U1bwqeVYXD
Как ходят обычные люди в магазин в Москве :)— торч. (@_Hi_Bitches__) May 13, 2020
Маска ✔
Перчатки ✔
Ходить еще не разучилась :)
🌿 Всем хорошего настроения и не болейте🌿 pic.twitter.com/JqbQ5R3cNO
Для любителей поднимать окружающим настроение тоже найдутся варианты – можно щеголять в маске с мордочкой милого животного или изображениями любимых персонажей.
Готовлюсь к включению из-под Госдепартамента. pic.twitter.com/1rf1GoxoMH— Александр Яневский (Alex Yanevskyy) (@yanevskyy) April 21, 2020
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Детки в порядке
Чтобы создать популярный в соцсетях «фэмили лук», достаточно подобрать для всех членов семьи похожие забавные маски.
А если малышам скучно наряжаться одним, то на подмогу спешат любимые питомцы.
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Вечная женственность
Русским красавицам даже «масочный» режим не помешает оставаться самыми яркими и заметными. Если любимую помаду не видно из-за маски, нарисовать соблазнительные губки можно прямо поверх нее.
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Карантинная мода
Маска – давно уже не просто средство защиты от вируса, но и модный аксессуар. Пользователи соцсетей на собственном примере доказывают, что вписать символ нового времени можно в любой образ.
Даже если в душе вы панк, забывать про маску не стоит. К тому же выглядеть в ней можно действительно круто.
Фотодоказательство ) маска и перчатки pic.twitter.com/7vU3guMSwP— Сталина Гуревич (@1133488) May 13, 2020
@yangussev
Стильно?🤪 ##маска ##стиль ##бандана ##рекомендации ##коронавирус♬ Psycho By Mase - rapidsongs
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Весна в душе
Пусть из-за режима самоизоляции нет возможности прогуляться среди цветущих деревьев, пользователи соцсетей не расстраиваются. Весеннее настроение они выражают, присоединяясь к новому тренду в Инстаграм – цветы распускаются прямо на масках.
Рукодельницы также позируют в собственных творениях на фоне пышного весеннего цветения.
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Для практичных особ
Друзья жалуются, что в маске им неудобно? Предложите смастерить практичную модель с отверстием для еды – обед все-таки по расписанию.
@smoorfy
теперь ты видел ВСЁ😹 люди странно смотрели🙈 НЕ ПРОПУСТИ - скоро новое видео🔥##маска ##coronavirus ##coronatime ##лайфхак ##коронавирус♬ Its Corona Time - Red Knight
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