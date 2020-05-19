Пандемия коронавируса изменила окружающий нас мир – теперь на улицах не встретишь человека без маски. Этот важный «аксессуар» можно смело назвать главным символом 2020 года. Пользователи соцсетей доказывают, что индивидуальные средства защиты могут быть стильными и подчеркивать индивидуальность владельца. Вдохновиться необычными образами можно, посмотрев подборку РИАМО.

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Мастера на все руки

Для многих людей одежда и аксессуары – важный способ самовыражения. Умельцы не смоли смириться со стандартным видом защитных масок и решили переделать их на свой лад. Например, пользователь @my_metal_song смастерила уникальную металлическую накладку, вдохновившись понравившимся мультсериалом.

Любительницы блестящих украшений не отказывают себе в желании быть самыми заметными – маска со стразами может заменить привычные драгоценности.

Приверженцы стиля «кэжуал» тоже не остались в стороне, ведь стильную, но скромную защитную маску можно сделать из старых джинсов.

А для кого-то «масочный» режим – повод напомнить о важном для них событии.

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Чеширский кот и симпсоны

Тем, кого судьба не наделила способностями к рукоделию, не стоит расстраиваться – крутую маску с принтом можно купить в любом интернет-магазине. Популярностью у завсегдатаев соцсетей пользуются модели с необычными улыбками, которые помогут добавить чертовщинки в образ.

Знакомьтесь, моя новая маска. От неё не запотевают очки.



Конец твита pic.twitter.com/U1bwqeVYXD — 👁 👁 (@PETVULTURESHOF) May 17, 2020

Как ходят обычные люди в магазин в Москве :)

Маска ✔

Перчатки ✔

Ходить еще не разучилась :)

🌿 Всем хорошего настроения и не болейте🌿 pic.twitter.com/JqbQ5R3cNO — торч. (@_Hi_Bitches__) May 13, 2020

Для любителей поднимать окружающим настроение тоже найдутся варианты – можно щеголять в маске с мордочкой милого животного или изображениями любимых персонажей.

Готовлюсь к включению из-под Госдепартамента. pic.twitter.com/1rf1GoxoMH — Александр Яневский (Alex Yanevskyy) (@yanevskyy) April 21, 2020

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Детки в порядке

Чтобы создать популярный в соцсетях «фэмили лук», достаточно подобрать для всех членов семьи похожие забавные маски.

А если малышам скучно наряжаться одним, то на подмогу спешат любимые питомцы.

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Вечная женственность

Русским красавицам даже «масочный» режим не помешает оставаться самыми яркими и заметными. Если любимую помаду не видно из-за маски, нарисовать соблазнительные губки можно прямо поверх нее.

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Карантинная мода

Маска – давно уже не просто средство защиты от вируса, но и модный аксессуар. Пользователи соцсетей на собственном примере доказывают, что вписать символ нового времени можно в любой образ.

Даже если в душе вы панк, забывать про маску не стоит. К тому же выглядеть в ней можно действительно круто.

Фотодоказательство ) маска и перчатки pic.twitter.com/7vU3guMSwP — Сталина Гуревич (@1133488) May 13, 2020

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Весна в душе

Пусть из-за режима самоизоляции нет возможности прогуляться среди цветущих деревьев, пользователи соцсетей не расстраиваются. Весеннее настроение они выражают, присоединяясь к новому тренду в Инстаграм – цветы распускаются прямо на масках.

Рукодельницы также позируют в собственных творениях на фоне пышного весеннего цветения.

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Для практичных особ

Друзья жалуются, что в маске им неудобно? Предложите смастерить практичную модель с отверстием для еды – обед все-таки по расписанию.