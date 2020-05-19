РИАМО - 19 мая. В столице за последние четыре месяца уменьшилось число погибших и раненых в ДТП на 10%, однако степень тяжести последствий от нарушений скоростного режима только выросла, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Снижение количества ДТП вызвано, прежде всего, значительным уменьшением числа перемещающихся транспортных средств в связи со введением ограничительных мер и режима повышенной готовности в столице.

«ДТП с тяжелыми последствиями продолжают происходить. К сожалению, свободные дороги провоцируют автомобилистов превышать разрешенную скорость движения и нарушать правила дорожного движения, что недопустимо», – сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Вместе с сотрудниками ГИБДД специалисты Дептранса подробно анализируют каждое ДТП и проводят мероприятия, связанные с повышением безопасности дорожного движения на МКАД, в Троицком и Новомосковском административных округах, на магистралях, где случается самое большое количество ДТП с пострадавшими по причине высокой скорости движения.

Граждан просят соблюдать скоростной режим на дорогах. Для перемещения на личном авто необходимо иметь при себе цифровой пропуск.