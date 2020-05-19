РИАМО – 19 мая. Московские предприниматели получили поддержку на 9 миллиардов рублей в качестве льготных кредитов и реструктурировали действующие займы, сообщает Газета.ru.

4047 бизнесменов направили заявки на предоставление беспроцентных кредитов на выплату зарплаты. Общая сумма составила 9,2 миллиарда рублей.

«Банки одобрили 1505 обращений на сумму 3,6 миллиарда рублей. Фактически было выдано 837 кредитов на сумму 1,8 миллиард рублей», — говорится в сообщении.

Предприниматели также обращались за поддержкой в виде кредитных каникул. Из 3622 заявок было одобрено 88,3% на 4,9 миллиарда рублей.

В рамках правительственного постановления банки одобрили 49 обращений из 72 о реструктуризации долга на сумму 2,2 миллиарда рублей

Как рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин, кредитными организациями уже одобрены займы на сумму более 8 миллиардов рублей.