РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 19 мая. В Котельниках прошла проверка по выявлению фактов несанкционированной торговли, в ходе нее пресекли нарушения размещения палаток и продукции, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Начинается период весенне-летней торговли, который сместился из-за пандемии коронавируса. Сотрудники администрации Котельников во вторник провели мониторинг в округе на предмет выявления несанкционированной торговли или торговли с нарушением законодательства.

«Торговые палатки должны быть установлены в местах, включенных в схему размещения нестационарных торговых объектов, либо на частной земле на основании договора аренды земельного участка. Были устранены нарушения размещения овощной продукции за пределами торговых палаток», - говорится в сообщении.

Также в ходе выезда были проверены места размещения палаток. Одна из палаток, размещенная с нарушением, была демонтирована собственниками.

Продолжаться мониторинг будет ежедневно.