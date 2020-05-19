РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 19 мая. Депутат Мособлдумы Павел Максимович 20 мая проведет личный прием граждан в дистанционном формате.

«Уважаемые жители городского округа Подольск! В среду, 20 мая, я проведу личный прием граждан в дистанционном режиме. Исходя из поступающих обращений на электронную почту, звонков жителей на горячую линию, письменных обращений на платформе социальных сетей, я понимаю, что назрело множество вопросов в области соцподдержки, поддержки бизнеса, здравоохранения, распространения Covid-19 и ограничительных мер в борьбе с вирусной инфекцией», - написал Максимович на своей станице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что жители округа смогут обратится к нему с 11:00 до 13:00 по телефону: 8(903)222-55-15, через информационную систему «Избиратель - депутат», электронную почту m.pavel-podolsk@yandex.ru, соцсети и интернет-мессенджер Skype.