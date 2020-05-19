РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мая. Жителям городского округа Люберцы доступна бесплатная доставка транспортной карты «Стрелка», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Заказать «Стрелку» с бесплатной доставкой люберчане могут через приложения «Яндекс», «Яндекс.Еда», «Яндекс.Такси» или на сайте: eda.yandex. Если рядом есть «Лавка», заказ доставят за 15 минут. В расширенной зоне карту привезут за 30 минут», - говорится в сообщении.

Стоимость карты составит 80 рублей. Оплатить заказ можно банковскими картами или через систему Apple Pay.

После покупки баланс карты необходимо пополнить в личном кабинете на сайте: www.strelkacard.ru, в мобильном приложении «Стрелка» или через сервис «Сбербанк Онлайн».