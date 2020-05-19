РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 19 мая. Более 30 предпринимателей приняли участие в онлайн-конференции с главой подмосковного Красногорска Эльмирой Хаймурзиной, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Более 30 представителей социального бизнеса округа приняли участие в Zoom-конференции с главой горокруга Красногорск Эльмирой Хаймурзиной, которая состоялась во вторник. Участникам рассказали про федеральные, областные и муниципальные меры поддержки бизнеса», - говорится в сообщении.

В частности, предпринимателям напомнили, что для субъектов МСП, ведущих деятельность в наиболее пострадавших отраслях, доступно списание всех налогов (за исключением НДС) и страховых взносов за II квартал, а также льготное кредитование, реструктуризация действующих кредитов и субсидии.

«Я считаю, что каждый должен воспользоваться, например, субсидией на выплату заработной платы работникам. На это может претендовать практически каждое предприятие. Мы, со своей стороны, каждому из вас, кто будет в этом нуждаться, всю консультационную помощь окажем», - заявила Хаймурзина.

Отдельным вопросом для обсуждения стали меры муниципальной поддержки. Предпринимателям Красногорска доступна имущественная и финансовая помощь в виде субсидий.

Глава округа напомнила также о действии в округе штаба по поддержке бизнеса (8-495-540-54-97, info@krascci.ru) и единого колл-центра для предпринимателей Подмосковья с коротким номером 0150, по которому можно получить консультацию по перечню региональных мер поддержки предпринимателей.

«Кроме того, в округе действует программа «Сделано в Красногорске» (gokrasnogorsk.ru), разработанная администрацией и Торгово-промышленной палатой округа. Это бесплатная веб-платформа локальных производителей товаров и услуг, которая информирует жителей о функционирующей инфраструктуре округа в шаговой доступности. Стать участником программы может любой предприниматель округа», - заключается в материале.