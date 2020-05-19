РИАМО - 19 мая. По итогам тестирования игроков футбольного клуба «Динамо-Москва», наличие коронавируса в организме подтвердилось у трех футболистов, отклонения от нормы выявили у пяти человек в клубе, сообщается на официальном сайте ФК «Динамо».

Среди заразившихся оказался защитник Роман Евгеньев – у него выявили коронавирус в активной форме, и он будет полностью следовать предписаниям Роспотребнадзора. У двух других представителей клуба ­– пограничные показатели, в таких случаях необходимо изучить динамику при помощи повторных анализов.

«Конечно, для всех нас это неприятная и тревожная информация. <…> Для тестирования мы использовали самый современный, высокочувствительный метод определения антител, который появился совсем недавно. У всех в нашей команде, чьи тесты на Сovid-19 имели те или иные отклонения от нормы, не было и нет никаких симптомов», – сказал главный врач ФК «Динамо-Москва» Александр Ярдошвили.

Он добавил, что для остальной команды режим тестирования минимизировал потенциальный риск передачи вирусной инфекции от одного человека к другому. Процедуры проводились в условиях строгого соблюдения норм безопасности, без взаимодействия футболистов друг с другом, с медицинским или иным персоналом.

Тренер вратарей клуба Дмитрий Изотов, у которого ранее выявили коронавирус, еще до общего тестирования, находится на самоизоляции, с его стороны не было никаких контактов с командой и представителями клуба с начала апреля. Карантин соблюдает и футболист Заурбек Плиев, несмотря на отрицательный результат теста.

В ближайшие два дня все игроки, персонал и тренеры пройдут повторное тестирование полимеразной цепной реакции (ПЦР) – мазки из носоглотки. Планирование тренировочного процесса команды на данный момент приостановлено как минимум до получения результатов повторного тестирования.

В России выявили к настоящему моменту 299 941 пациента с коронавирусной инфекцией, из них в столице – 149 607 человек. Выздоровели в Москве за все время 31 496 человек.

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Текстовая трансляция

19 МАЯ

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Это (гулять и заниматься спортом на улице – ред.) будет возможно тогда, когда мы увидим, что количество смертей от коронавируса снижается, а не растет. Когда у нас количество тяжело больных в больницах будет значительно меньше. Когда каждый день будем выявлять не тысячи новых людей заболевших, а десятки или сотни, а может быть еще меньше.

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«В соответствии с поручением президента, доплаты будут предоставлены сотрудникам социальных учреждений за период с 15 апреля по 15 июля. Речь идет не только о тех, кто работает с коронавирусными пациентами, но и о тех, кто оказывает помощь социально незащищенным жителям», — подчеркнул спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

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