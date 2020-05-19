РИАМО – 19 мая. В России уже более 340 тысяч предприятий и индивидуальных предпринимателей получили субсидию на выплату зарплаты в размере 12 130 рублей в расчете на одного работника, сообщил во вторник руководитель Федеральной налоговой службы РФ Даниил Егоров.

«На сегодняшний день к нам поступило более полумиллиона заявлений, из них 350 тысяч соответствуют критериям, при этом выплаты мы начали производить уже начиная с 16 мая. В среднем на выплату уходит двое суток. <…> Из 350 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей, которые соответствуют критериям, помощь направлена 341 тысячи, то есть это те, где у нас около 2 миллионов человек работают, на сумму 23 миллиарда рублей», - сказал Егоров.

Он отметил, что под эту субсидию попадают более 1,3 миллионов компаний и индивидуальных предпринимателей, где работают более 4 миллионов человек.