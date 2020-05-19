РИАМО - 19 мая. В Москве в Чертановский, Кунцевский, Преображенский, Басманный, Головинский и Коптевский суды поступило сообщение о минировании, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы Мосгорсуда.

«Поступили сообщения (об угрозе взрыва - ред.) в шесть судов - Чертановский, Кунцевский, Преображенский, Басманный, Головинский, Коптевский», - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщения о минировании поступали в семь столичных стационаров. В их числе ГКБ №№8, 9, 15, 19, НИИ имени Склифосовского, инфекционная клиническая больница №1.