РИАМО - 19 мая. Министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин посетил центральный городской парк Воскресенска и проконтролировал, как продвигается заключительный этап реконструкции, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Можно сказать, что задача, которую ставил губернатор по преображению этой зоны отдыха, выполнена. Все сделано идеально, парк необыкновенно красив. И это логично — ведь все разрабатывалось вместе с жителями, поэтому и удалось сделать такую качественную работу. Теперь главное — побороть коронавирус и открыть парк, чтобы жители смогли в полной мере насладиться им», — отметил Хайкин в ходе осмотра территории парка.

После масштабной реконструкции жители округа получат благоустроенную зону отдыха с беседками, арт-объектами, павильонами для мастер-классов и лекций, амфитеатр для проведения различных фестивалей, библиотеку под открытым небом и аптекарский огород.

Кроме того, здесь появится фуд-корт — посетители смогут попробовать сладости и выпечку, приготовленную по уникальным рецептам.

В данный момент завершается последний этап реконструкции, и обновленный парк в скором времени будет готов принять первых гостей.

С 18 мая в Подмосковье возобновили свою деятельность промышленные предприятия и строительные площадки. Их работа возможна только при соблюдении определенных мер безопасности. По результатам своего визита Хайкин отметил, что на строительной площадке центрального парка соблюдаются все правила, введенные в связи с пандемией коронавируса.