РИАМО - 19 мая. За минувшую неделю в Подмосковье ввели в эксплуатацию шесть новых домов на 2331 квартиру, многоквартирные жилые дома появились в Люберцах, Котельниках, Дмитрове, Куровском Орехово-Зуевского городского округа, деревне Дровнино Можайского городского округа и поселке Мебельной Фабрики в Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«За прошлую неделю введено в эксплуатацию шесть жилых домов площадью 107 тысяч квадратных метров на 2331 квартиру. Среди них многоквартирные дома: на 1020 квартир в Люберцах на улице Инициативной; на 552 квартиры в Котельниках по адресу: карьер ЛКСМиК, корпус 3; на 380 квартир в Дмитрове в микрорайоне Махалина, корпус 18», – сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

Она добавила, что дом на 256 квартир ввели в Мытищах в поселке Мебельной Фабрики, корпус 6. Дом на 96 квартир возвели в Куровском Орехово-Зуевского городского округа по адресу: улица Первомайская, дом 80. Жилой дом на 27 квартир — в деревне Дровнино Можайского городского округа.

Разрешения на строительство выдали пяти жилым домам в городском округе Мытищи в деревне Шолохово. Всего там построят 488 квартир. Также разрешения на строительство выдали десяти нежилым объектам площадью 74 тысячи квадратных метров.

В Пушкинском городском округе построят производственное здание со складскими помещениями и административно-бытовой вставкой на улице Соколовская, дом 17. В Химках выдали разрешение на строительство административно-складскому комплексу площадью в 4 тысячи квадратных метров. В Истре в сельском поселении Павло-Слободское реконструируют завод по производству упаковочных материалов.

В городском округе Клин построят дом фермера рядом с деревнями Шарино и Денисово. В Талдоме в деревне Тарусово возведут дом отдыха. В Егорьевске реконструируют здание МУК «Егорьевский историко - художественный музей» на улице Советская. В Мытищах в сельском поселении Федоскинское ООО «Прогрессстрой» построит третье складское помещение.

Разрешения на ввод в эксплуатацию выдали девяти нежилым объектам площадью 76 тысяч квадратных метров. В Ступине расширили производство ООО «Керама Марацци» в районе рабочего поселка Малино. Ввести в эксплуатацию разрешили складские комплексы в Балашихе в деревне Соболиха, а также в Одинцове в поселке Часцы. В Щелкове застройщик ООО «Грина-Л» достроил производственный цех. В Королеве на улице Горького введен торговый центр и так далее.