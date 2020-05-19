РИАМО - 19 мая. Для медицинских работников Воскресенского городского округа создана специальная инфографика, где указаны выплаты за работу с коронавирусными пациентами, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Для удобства медицинских работников создали наглядную инфографику. Тут можно найти всю необходимую информацию по выплатам, предусмотренным за работу в сложных эпидемиологических условиях», — говорится в сообщении.

С 1 апреля установлены следующие президентские надбавки: для работников скорой медицинской помощи: врач — 50 тысяч рублей, средний медицинский персонал — 25 тысяч рублей, водитель — 25 тысяч рублей. Для работников стационаров: врач — 80 тысяч рублей, средний и младший медицинский персонал — 50 тысяч и 25 тысяч рублей соответственно.

Президентские выплаты предоставляются в полном объеме за факт оказания помощи пациенту с подтвержденным Covid-19 без учета фактически отработанного времени. Если медицинский работник трудился даже 1 день в месяц, заболел или ушел в отпуск — он получит выплату в полном объеме.

Медработникам с 30 января также начисляются федеральные надбавки за оказание помощи пациентам с коронавирусом. Расчет производится за отработанные смены. Размер выплат устанавливается в процентном соотношении от среднемесячного дохода от трудовой деятельности за девять месяцев 2019 года (от 47 106 рублей).

Для работников скорой медицинской помощи и поликлиник: врач (80%) — 37,6 тысячи рублей, средний медицинский персонал (40%) — 18,8 тысячи рублей, фельдшер и младший медицинский персонал (20%) — 9,4 тысячи рублей. Для работников стационаров: врач (100%) — 47 тысяч рублей, средний и младший медицинский персонал — (50%) 23,5 тысячи и (30%) — 14 тысяч рублей соответственно.

С 14 февраля медработникам предусмотрены региональные выплаты. Расчет производится за каждую смену, в течение которой хотя бы одному пациенту с коронавирусом, пневмонией или ОРВИ была оказана медпомощь.

Максимальный размер региональных выплат для врачей составляет 50 тысяч рублей, среднего медицинского персонала — 30 тысяч рублей, младшего медицинского персонала — 10 тысяч рублей, водителей поликлиник и скорой медицинской помощи — 15 тысяч рублей, прочего персонала (буфетчицы, уборщицы, кастелянши) — 10 тысяч рублей.

Если работник не получил доплаты или получил не в полном объеме, необходимо обращаться к главному врачу медицинского учреждения. Если вопрос не решен на уровне главврача, нужно позвонить по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или 8 (800) 550-50-30.