РИАМО - 19 мая. Подготовительные работы по рекультивации закрытого полигона ТКО «Княжьи горы» начались в городском округе Шаховская, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Подрядчиком выступает компания «Уваровская передвижная механизированная колонна №22». Работы начались 12 мая.

«Уже установлены строительные вагончики, места общего пользования, идет обустройство строительного городка. Также завезена строительная техника и дизель-генераторная установка», - говорится в сообщении.

Работы идут в соответствии с графиком. Рекультивацию полигона планируют завершить до конца этого года.

Особое внимание подрядчика обращено на соблюдение всех необходимых мер предосторожности на фоне эпидемии коронавируса.

Полигон ТКО «Княжьи горы» закрыли шесть лет назад. Площадь земельного участка - 3,7 гектара, площадь, занятая непосредственно отходами – 1,3 гектара.