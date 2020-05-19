РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 19 мая. Мебельная фабрика «Дана» в подмосковном Красногорске возобновила работу после полуторамесячного простоя, вызванного ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса, сообщил начальник управления по инвестициям, промышленности и развитию малого и среднего бизнеса администрации горокруга Борис Голубев.

Во вторник Голубев посетил предприятие с рабочим визитом. Он осмотрел, как на фабрике соблюдают требования стандарта по организации работы по предотвращению распространения коронавируса.

«В период ограничительных мер фабрике пришлось приостановить свое производство. С 18 мая они начали частично возобновлять деятельность с введением стандарта, который разработан главным санитарным врачом и правительством Московской области», – сказал Голубев.

Он отметил, что все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты. Маски и перчатки меняют каждые три часа. Ежедневно – утром и после обеденного перерыва – работникам замеряют температуру.

«От имени главы горокруга Эльмиры Хаймурзиной хочу поблагодарить фабрику за терпение и понимание той сложной ситуации, которая возникла в период ограничительных мер», – подчеркнул Голубев.

По словам коммерческого директора предприятия Дениса Игнатущенко, фабрика остановила производство 26 марта. После снятия запрета на работу вышли более 40 сотрудников. За время ограничительных мер спад производства составил порядка 50%. Однако на время вынужденного простоя предприятие сохранило 100% рабочих мест, и сотрудникам в полном объеме выплачивали зарплату. Часть персонала, в основном администрация и бухгалтерия, продолжает работу в удаленном режиме.

Фабрика «Дана» работает в Красногорске с 2002 года. Средняя зарплата на предприятии – около 35 тысяч рублей. Порядка 60% сотрудников – жители городского округа Красногорск.