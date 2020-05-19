РИАМО - 19 мая. Государство будет постепенно сокращать финансирование профессионального спорта, пока не прекратит его, сообщил председатель комитета Государственной думы Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

«В целом курс на то, чтобы государство уходило из профессионального спорта, постепенно, без рывков уже задан президентом», - сказал Дегтярев на онлайн-конференции.

По его словам, для государства главное, чтобы люди и дети имели возможность заниматься физкультурой во дворе, чтобы развивались физические клубы и были бесплатными секции.

«Государство будет приходить и укрепляться в отрасли детско-юношеского и массового спорта, и это тоже абсолютно правильно. Все-таки, профессиональный спорт - это уже из области высоких технологий, там есть заинтересованные лица, там есть спонсоры, призовые, там, к сожалению, допинг, с которым мы боремся и другие страны борются», - сказал он.