РИАМО – 19 мая. С начала апреля в регионах России с помощью портала госуслуг было оформлено более 25 миллионов цифровых пропусков, сообщил во вторник министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

«С апреля мы выдали более 25 миллионов цифровых пропусков на базе портала госуслуг — три миллиона постоянных пропусков и более 22 миллионов пропусков временных», — сказал Шадаев.

Он отметил, что технологическое решение по выдаче цифровых пропусков другим регионам было внедрено с учетом опыта Москвы.

«Первым регионом, который успешно внедрил это решение, стала Московская область, далее это решение начало внедряться в других регионах», — добавил Шадаев.

В Московском регионе продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции, для поездок на личном и общественном транспорте нужно оформлять цифровой пропуск.

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Текстовая трансляция

19 МАЯ

- Собянин рассказал, когда снимут ограничение на прогулки и занятия спортом на улице.

Это (гулять и заниматься спортом на улице – ред.) будет возможно тогда, когда мы увидим, что количество смертей от коронавируса снижается, а не растет. Когда у нас количество тяжело больных в больницах будет значительно меньше. Когда каждый день будем выявлять не тысячи новых людей заболевших, а десятки или сотни, а может быть еще меньше.

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- Разбираемся, как сдать тест на антитела к коронавирусу в Москве

- Президент РФ поручил мгновенно реагировать на сбои в работе при борьбе с Covid‑19. Он обратил внимание на то, что важна обратная связь.

- Почти 120 тыс медиков и более 21 тыс водителей получили выплаты за работу с Covid‑19. Общая сумма выплат — почти 9 миллиардов рублей.

- Раздел для обращений российских медиков заработал на портале госуслуг. Звонки медиков начала принимать единая горячая линия по борьбе с коронавирусом.

- Мишустин выписан из больницы и приступил к работе. Ранее у главы правительства РФ был выявлен коронавирус.

- Контейнеры для использованных масок и перчаток могут появиться в российских аптеках. Депутат Госдумы предложил изменить подход к утилизации использованных защитных средств.

- Правительство РФ выделило более 150 миллионов рублей на выплаты работникам социальных организаций Подмосковья.

«В соответствии с поручением президента, доплаты будут предоставлены сотрудникам социальных учреждений за период с 15 апреля по 15 июля. Речь идет не только о тех, кто работает с коронавирусными пациентами, но и о тех, кто оказывает помощь социально незащищенным жителям», — подчеркнул спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- В Московской области за сутки скончались три пациента с коронавирусном, за весь период скончался 271 человек.

- Аэропорты Московского региона смогут полностью восстановить работу не ранее 2023 года. По прогнозам аналитиков, авиаотрасль потребует дополнительной помощи в размере 30 миллиардов рублей.

- За сутки в России зарегистрировали 9 263 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 898 заболевших. В Москве - 3 545.

- Около 3 тыс пропусков для пациентов с Covid‑19 и ОРВИ аннулируются в Москве ежедневно. В городе соблюдение режима изоляции контролируется при помощи технологий электронного мониторинга местоположения и сервиса «Социальный мониторинг».

- Еще 2583 пациента вылечились от коронавируса в Москве. Для подтверждения отсутствие у человека Covid‑19 проводятся специальные исследования.

- Более 2 тыс студентов присоединились к борьбе с Covid‑19 в медучреждениях Москвы. В рамках практической подготовки они ходят в медицинские учреждения города для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией.

- За сутки в столице скончался еще 71 пациент с коронавирусом.