РИАМО – 19 мая. Нуждающимся жителям подмосковного Реутова вручили более двух тысяч продуктовых наборов от губернатора региона Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«С начала периода самоизоляции специалистами управления соцзащиты Реутова и волонтерами городского штаба было разнесено 2005 продуктовых наборов. Сотрудники социальной службы муниципалитета ежедневно обзванивают жителей, находящихся в группе риска в период пандемии Covid-19, и семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, по специальному чек-листу», – говорится в сообщении.

Продуктовые наборы могут получить граждане старше 60 лет: одиноко проживающие, со среднемесячным доходом менее 19 696 рублей, инвалиды 1 группы, соблюдающие режим самоизоляции.

Кроме того, предусмотрено предоставление натуральной помощи для семей с детьми, если: в семье воспитывается ребенок-инвалид, в многодетной семье воспитывается два и более ребенка дошкольного возраста, материальное положение семьи резко ухудшилось из-за потери работы одного или обоих родителей в период распространения коронавируса. Также набор положен малообеспеченным семьям с детьми, получателям детских пособий в соответствии с законом Московской области «О мерах социальной поддержки семей и детей».

«Данные группы населения получат продуктовые наборы не позже 15 июня в соответствии с постановлением губернатора Андрея Воробьева. На каждую семью рассчитан один набор продуктов. Особенные ситуации сотрудники соцзащиты рассматривают комиссионно в каждом конкретном случае», – отмечается в материале.

Для поддержки жителей, оказавшихся в трудных жизненных обстоятельствах из-за пандемии, власти Московской области разработали ряд региональных мер, одна из которых – натуральная помощь. Заявление на получение продуктового набора подавать не нужно, подходящих по критериям граждан сотрудники социальных служб обзванивают самостоятельно.

Для уточнения информации можно обратиться в управление соцзащиты города Реутов по телефонам горячей линии: 8(495)528-11-30, 8(495)528-22-04, 8(495)528-33-79, 8(495)528-42-98, 8(498)661-58-28.

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19 МАЯ

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