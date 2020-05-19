РИАМО - 19 мая. Российская певица Анна Семенович пожаловалась фанатам в своем Instagram-аккаунте, что повредила ногу, из-за чего нога опухла, сообщает Газета.ru.

Семенович отметала, что травму она получила, случайно подвернув ногу.

«Это обычное растяжение связок, и скоро все пройдет. Пока немного хромаю, берегите себя», — написала артистка.

Ее поклонники в комментариях порекомендовали певице разные народные методы лечения растяжения, предупредив, что при таких травмах бывают осложнения, если не дать ноге восстановиться.