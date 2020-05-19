РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 19 мая. Региональный оператор ООО «МСК-НТ» продезинфицировал более 200 баков в подмосковном Подольске за три дня, говорится в сообщении пресс-службы организации.

«Для снижения рисков распространения Covid-19 компания ООО «МСК-НТ» реализует комплекс санитарно-гигиенических мероприятий. Одним из них является регулярная мойка и дезинфекция контейнерного парка, в котором насчитывается около 5 тысяч баков. Так, с 17 по 19 мая в городском округе Подольск было очищено и обработано спецсредствами более 200 баков. Дезинфекция каждого контейнера проводится по утвержденному графику в полном соответствии с требованиями СанПин силами специализированной подрядной организации», – говорится в сообщении.

Емкости очищают от грязи, вирусов и бактерий как внутри, так и снаружи, тем самым уменьшая возможность распространения инфекций среди жителей. Используемый для дезинфекции препарат рекомендован Роспотребнадзором и обладает высокой антивирусной и противомикробной активностью.

«Первый этап процесса – мойка и обеззараживание под давлением в течение 45 секунд. Он проводится контеромойкой компании сразу после освобождения баков от отходов. Второй этап – обработка препаратом всех поверхностей методом мелкодисперсного орошения. Общая продолжительность мойки и дезинфекции не превышает 1 минуты», – отмечается в материале.

Такая высокая производительность позволяет придерживаться графика обработки и содержать контейнерный парк в полном соответствии с требованиями СанПин и рекомендациями Роспотребнадзора.