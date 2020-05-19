РИАМО - 19 мая. Исторические каменные надгробия представителей дворянства, которые жили в XVIII — начале XIX веках, отреставрируют в некрополе Донского монастыря, работы закончат до конца следующего года, говорится в сообщении пресс-службы Мосгорнаследия.

Речь идет о памятниках поэту Василию Майкову, братьям Василию и Петру из знатного рода Баскаковых, а также дворянке Елизавете Барышниковой. Эти объекты представляют большую мемориальную и художественную ценность.

«Надгробие известного поэта XVIII века Василия Майкова является кенотафом, то есть символическим памятником без захоронения. Два других надгробия имеют оригинальное исполнение. В честь рано умерших братьев Баскаковых был установлен необычный монумент: дерево, будто бы растущее из каменной глыбы. Однако часть ветвей его обрублена. Камень символизирует гору Голгофу, на которой распяли Христа. А дерево с утраченными ветвями — род Баскаковых, потерявший двух своих представителей», - рассказал глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Надгробие дворянки Елизаветы Барышниковой украшают мраморные скульптуры купидонов и бронзовый горельеф, выполненный в античной традиции.

Емельянов уточнил, что за долгие годы на надгробиях образовались трещины и сколы, осадки размыли фундаменты постаментов. Во время работ специалисты расчистят все поверхности, укрепят основания, заделают трещины и сколы, восстановят утраченные элементы. Все памятники покроют антисептическими и водоотталкивающими составами, которые защитят их.

Всего до конца следующего года в некрополе Донского монастыря планируется отреставрировать 82 художественных надгробия. Среди них — мемориалы в честь военного и участника обороны Севастополя 1854–1855 годов Николая Римского-Корсакова (1829–1875), князя Николая Вяземского (1814–1881) и других представителей дворянства, а также интеллигенции, деятелей культуры и науки, живших в разное время.

В основном мемориалы выполнены в виде крестов, колонн, а также саркофагов из песчаника, белого камня и габбро-диабаза. Все надгробия являются выявленными объектами культурного наследия. Это значит, что их исторический облик нельзя нарушать, а восстановительные работы ведутся только по согласованному с Мосгорнаследием проекту.

Донской монастырь основали в 1593 году. Он расположен возле старой Калужской дороги в юго-западном направлении от центральной части Москвы. Монастырь получил свое название в честь Донской иконы Божией Матери, крестный ход с которой провели во время битвы с войсками хана Казы-Гирея.