РИАМО – 19 мая. На портал госуслуг поступило почти 2,5 миллиона заявлений на получение выплат на ребенка до трех лет за месяц, сообщил во вторник министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

«За месяц на портале было оформлено почти 2,5 миллиона заявлений на получение выплаты на детей до трех лет. Еще около 400 тысяч граждан встали на учет через портал «Центр занятости» и начали получать пособие по безработице», – сказал Шадаев.

Он отметил, что услуга по оформлению выплаты на детей до 16 лет поставила абсолютный рекорд на портале госуслуг по популярности обращений. Так, за первые сутки после запуска услуги было получено более 2 миллионов заявок, что в десять раз больше среднесуточной нормы.

По его словам, еще в феврале на портал госуслуг ежедневно обращалось около 3 миллионов человек, которые оформляли примерно 200 тысяч электронных заявлений в сутки.

Шадаев подчеркнул, что на портале госуслуг зарегистрировано около 68 миллионов совершеннолетних граждан.

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19 МАЯ

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