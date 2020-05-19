РИАМО – 19 мая. Финансовые средства от отложенных в связи с эпидемией коронавируса национальных проектов должны быть использованы грамотно, заявил президент России Владимир Путин.
«Давайте не будет забывать о текущей работе, в том числе по нацпроектам, ясно, что по ряду объективных обстоятельств какие-то наши программы будут сдвинуты, мы не сможем их реализовать в этом году», — сказал Путин.
Он отметил, что важно понять, что и как делать с высвобождающимися и неиспользованными в этом году ресурсами.
«Их нужно использовать очень грамотно, целевым образом вправить туда, где они нужнее всего», — заключил президент.
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19 МАЯ
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