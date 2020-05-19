РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 мая. Спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов окажет содействие в оформлении инвалидности маме обратившейся к нему за помощью женщины из Балашихи, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

На один из личных приемов к Брынцалову, который он провел по телефону, записалось трое граждан, среди них двое из Балашихи. Одна из них – жительница микрорайона Железнодорожный Маргарита Антошина. Она попросила оказать содействие в оформлении инвалидности ее матери, которая после перенесенного инсульта является лежачей больной.

«Договорились, что до конца недели будет оформлена медицинская документация и передана в бюро №1 филиала ФГУ ГБ «Медико-социальная экспертиза» по Московской области для установления инвалидности. Взял обращение на личный контроль – прослежу, чтобы все процедуры были выполнены и назначены соответствующие выплаты по инвалидности», – сказал Брынцалов.

Еще одна жительница Балашихи Наталия Васина попросила Брынцалова помочь в оформлении разрешения на захоронение урны с прахом умершего мужа, которое в связи с эпидемией коронавируса получить не представляется возможным.

«Действительно, в связи с введением режима повышенной готовности закрыты в том числе и кладбища. Но разрешение Наталия Васильевна получит после их открытия, я проконтролирую этот вопрос», – подчеркнул Брынцалов.