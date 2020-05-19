РИАМО (МЫТИЩИ) - 19 мая. Культурно-информационный центр «Леонидовка» городского округа Мытищи проведет с 25 по 31 мая конкурс караоке в формате онлайн, сообщается в Instagram-аккаунте центра.

«Любишь петь? Тогда не пропусти онлайн-конкурс «Звезда караоке», который пройдет с 25 по 31 мая. В конкуре могут принять участие непрофессиональные исполнители любого возраста и профессии. Репертуар может исполняться на любом языке и в любом музыкальном стиле. Исполнить свою любимую песню ты можешь только под минус», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе, необходимо записать видео с песней и выложить в соцсеть Instagram с хештегом #звездаДК.

Победители конкурса получат дипломы.