РИАМО - 19 мая. В Москве отложили запуск водного транспорта, потому что затраты на поставку судов не являются первой необходимостью и не влияют на безопасность инфраструктуры и горожан, сообщил РИАМО во вторник заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.

Он отметил, что конкурс на поставку судов перенесен на 2021-2022 годы.

«Сейчас средства бюджета столичного Транспортного комплекса идут, в первую очередь, на работу уже действующей инфраструктуры – московского метро, всех видов наземного городского транспорта, безопасности, выполнения требований врачей и обновления парка вагонов, трамваев, автобусов и электробусов», — сказал Пронин.

Он объяснил, что развитие водного транспорта в Москве долгосрочный проект, для реализации которого нужно выполнить реконструкцию причалов и благоустройство рядом с Москвой-рекой, кроме того нужно организовать стоянки такси и перенос парковок и остановок общественного транспорта ближе к причалам.

Пронин добавил, что к закупке судов вернутся, когда выровняется бюджетный доход, а сейчас будут заниматься благоустройством причальной инфраструктуры.