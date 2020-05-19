РИАМО - 19 мая. В Москве отложили запуск водного транспорта, потому что затраты на поставку судов не являются первой необходимостью и не влияют на безопасность инфраструктуры и горожан, сообщил РИАМО во вторник заместитель руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Дмитрий Пронин.
Он отметил, что конкурс на поставку судов перенесен на 2021-2022 годы.
Он объяснил, что развитие водного транспорта в Москве долгосрочный проект, для реализации которого нужно выполнить реконструкцию причалов и благоустройство рядом с Москвой-рекой, кроме того нужно организовать стоянки такси и перенос парковок и остановок общественного транспорта ближе к причалам.
Пронин добавил, что к закупке судов вернутся, когда выровняется бюджетный доход, а сейчас будут заниматься благоустройством причальной инфраструктуры.
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