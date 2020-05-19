РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 19 мая. На предприятии «Пехорский текстиль» подмосковных Люберец во время пандемии коронавируса трудятся 120 сотрудников, сообщил журналистам главный инженер компании Александр Викторов.

С 18 мая промышленные предприятия в Подмосковье возобновили работу. Во вторник представители администрации Люберец и Роспотребнадзора посетили «Пехорский текстиль». Они провели консультацию о работе во время пандемии.

«Мы работаем с майских праздников. Мероприятие было закрыто для доступа посторонних. Сейчас там трудятся 120 сотрудников, еще 65 - на удаленной работе», - сказал Викторов.

Он добавил, что сотрудники не пользуются общественным транспортом, организована доставка на работу. При поездках на работу проводится контроль, для этого оборудована специальная машина. Там сотрудникам измеряют температуру, если необходимо - выдают маски и перчатки. Без средств защиты в автомобиль не пускают.

«У нас каждый день есть дежурные, они контролируют по всему предприятию выполнение карантинных мер», - отметил Викторов.

На производстве есть дезинфицирующие средства, нанесена разметка для соблюдения дистанции.

Викторов уточнил, что предприятие изготовило специальные наборы с пряжей для детей и взрослых, чтобы на карантине они могли вязать. Стоимость набора составляет 300 рублей.

По словам начальника управления предпринимательства и инвестиций администрации Люберец Павла Коровина, делегация консультировала сотрудников предприятия для соблюдения разработанного стандарта мер безопасности.

«Здесь выполняются рекомендации: проводится дезинфекция, доставка сотрудников на предприятие», - заключил Коровин.