РИАМО - 19 мая. На платформе Нагатинская Павелецкого направления Московской железной дороги человек упал на рельсы, по предварительным данным, пассажир травмировал ногу при попытке спрыгнуть с платформы, чтобы перейти ее в неположенном месте, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Сегодня в 14:10 на платформе «Нагатинская» (Нижние Котлы) Павелецкого направления МЖД произошло падение человека на пути <…> Для оказания медицинской помощи пассажиру железнодорожники вызвали бригаду медицинской помощи. В результате инцидента в пути с отклонением от графика следует электропоезд № 6306 Михнево-Москва», – говорится в сообщении.

На движение других электропоездов ситуация не оказала влияния. В пути задержался только один поезд.

Пассажир травмировал ногу при попытке спрыгнуть с платформы, чтобы перейти ее в не предназначенном для этого месте.