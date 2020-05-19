РИАМО (БАЛАШИХА) – 19 мая. С индивидуального предпринимателя из Балашихи сняли задолженность и вернут излишне переплаченные страховые взносы после ее обращения к региональному бизнес-омбудсмену Владимиру Головневу, говорится в сообщении пресс-службы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.

Предприниматель рассчитывала на получение субсидии, но ее основной вид деятельности (ОКВЭД) не оказался в списке наиболее пострадавших отраслей, которые могут получить поддержку от государства. Оказавшись, как и многие ИП, в трудной ситуации из-за введенных ограничений, любые выплаты для нее были жизненно необходимы.

«Рассмотрев ее ситуацию, мы выяснили, что в ее личном кабинете на официальном сайте ФНС России значилась значительная переплата по страховым взносам, а также имелась небольшая задолженность. При этом, по словам заявительницы, она не могла ни погасить задолженность имеющимися средствами, ни получить оставшийся излишек средств. Мы подсказали, что конкретно нужно сделать, чтобы решить этот вопрос», – сказал Головнев.

Предприниматель поблагодарила за оказанную профессиональную помощь.

«Мою задолженность сняли после действий, предпринятых по вашим советам. Теперь ожидаю возврата переплаченных средств по новому поданному заявлению в утвержденной форме», – подчеркнула предприниматель.

По словам Головнева, за несколько месяцев текущего года к нему на рассмотрение поступило более 1,2 тысячи обращений подмосковных предпринимателей, среди которых 52% обратившихся по тем или иным вопросам – это индивидуальные предприниматели. Всего же в настоящее время в Московской области, по данным ФНС, числится 229 568 ИП, среди которых: микро – 228 739, малых – 821, средних – 8.